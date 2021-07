Leute : Surf-Ikone Robby Naish hat ein großes Herz für die Formel 1

Surf-Ikone Robby Naish ist ein großer Fan der Formel 1.

Hamburg | „Sebastian Vettel ist ein guter Freund von mir. Er ist ein fantastischer Typ“, sagte der Amerikaner am Freitag in Hamburg. In der Hansestadt präsentierte Naish seinen neuen Film „The Longest Wave“ („Die längste Welle“), der von Mitte Juli an auch in der ZDF-Mediathek zu sehen sein soll. Am Wochenende ist Naish zu Gast beim Grand Prix von Österreich in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.