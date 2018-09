Basketball : Supercup: Deutsche Basketballer verpassen Finale in Hamburg

In der Vorbereitung auf die nächsten Duelle in der WM-Qualifikation haben die deutschen Basketballer einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zuvor sechs Siegen in Folge unterlag die Nationalmannschaft um den überragenden NBA-Jungstar Dennis Schröder der Türkei am Freitag im Halbfinale des Supercups in Hamburg 79:100 (41:51). Durch die Niederlage zum Auftakt verpasste die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl, bei der Schröder mit 32 Punkten erfolgreichster Werfer war, beim eigenen Vorbereitungsturnier das Finale am Samstagabend. Stattdessen geht es im Spiel gegen Italien am späten Nachmittag nur noch um den dritten Platz. Tschechien hatte im zweiten Semifinale 87:80 gegen die Südeuropäer gewonnen.

von dpa

07. September 2018, 21:50 Uhr

Der Supercup sei zwar wichtig, hatte Rödl im Vorfeld gesagt, die Begegnungen in der WM-Qualifikation stehen aber klar «im Vordergrund». Auf dem Weg zur WM 2019 in China geht es am 13. September nach Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel. Dabei besitzt Deutschland mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde.