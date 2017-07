Justiz : Sütterlin-Waack will Strafvollzug-Reform nicht zurückdrehen

Die neue Koalition will die von CDU und FDP vor einem Jahr noch scharf kritisierte Reform des Strafvollzugs in Schleswig-Holstein durch die Vorgängerregierung nicht rückgängig machen. «Wir prüfen aber, wo wir personell nachsteuern müssen», sagte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Nötigenfalls werde inhaltlich etwas geändert. «Das heißt aber nicht, salopp formuliert, das ganze Gesetz in die Tonne zu treten.»