Regierung : Sütterlin-Waack: Strengere Regeln für Kleintransporter

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Einführung von Lenk- und Ruhezeiten bei Kleintransportern gefordert.

Kiel | „Ich werde dazu noch mal einen Vorstoß bei der nächsten Innenministerkonferenz starten“, sagte Sütterlin-Waack am Mittwoch bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts in Kiel. Zwar hätten die Innenminister bei ihrem Treffen 2019 bereits über das Thema diskutiert, es sei bislang aber „nix passiert“. Die nächste Konferenz ist im Juni in Rust gep...

