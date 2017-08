Kriminalität : Suche nach weiteren Leichenteilen im Tiefstackkanal

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Taucher haben am Dienstagmorgen damit begonnen, einen Kanal in Hamburg-Billbrook auf weitere Leichenteile abzusuchen. Geplant sei die Suchaktion im Tiefstackkanal bis einschließlich Mittwoch, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Weitere Unterwasser-Einsätze würden folgen. Im Tiefstackkanal war am 7. August ein menschlicher Torso gefunden worden. Das Opfer ist vermutlich eine 48 Jahre alte Frau aus Äquatorialguinea. Sie habe in St. Georg als Prostituierte gearbeitet. Der Täter hat nach Einschätzung der Polizei den Körper zerstückelt und über die Gewässer der Stadt verteilt. Insgesamt zehn Leichenteile sind bisher aufgetaucht.

15.Aug.2017