Notfälle : Suche nach vermisstem Matrosen in Hamburg

Avatar_shz von dpa

08. März 2020, 19:27 Uhr

In der Elbe in Hamburg haben Feuerwehr und Polizeitaucher am Sonntagnachmittag nach einem vermissten Matrosen gesucht. Das Besatzungsmitglied des deutschen Binnenschiffes «Lusitania» sei bereits seit dem Vormittag vermisst worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Einsatzkräfte seien alarmiert worden, nachdem in der Billwerder Bucht im Stadtteil Rothenburgsort eine Tasche mit Einkäufen im Wasser gefunden worden sei. Es werde befürchtet, dass der Matrose über Bord gegangen ist. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligte sich an dem Sucheinsatz. Am Abend wurde die Suche eingestellt. Die Polizei rechnete nicht damit, dass sie am Montag weitergeht - es sei denn, es gebe neue Hinweise, hieß es vom Lagedienst.