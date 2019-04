Notfälle : Suche nach vermisstem Mann im Harz

Polizei, Feuerwehr und andere Rettungskräfte suchen im Harz nach einem vermissten Touristen aus Lübeck. Wie die Polizei in Göttingen am Samstag mitteilte, wird der 65-Jährige seit Freitagmittag vermisst. Zuletzt sei er im Bereich der Magdeburger Hütte gesehen worden, von wo aus er über die Hanskühnenburg zurück zum Hotel in Osterode wandern wollte. Dort sei der Mann, der seit vielen Jahren Stammgast ist und sich gut im Harz auskennen soll, aber bis Freitagabend nicht angekommen. Daraufhin verständigte der Hotelbesitzer die Polizei. In der Region lag am Wochenende viel Schnee.

von dpa

13. April 2019, 17:53 Uhr

Noch bis in die Nacht hinein wurde mit einer großangelegten Aktion nach ihm ohne Ergebnis gesucht. Auch am Samstag waren Feuerwehr- und andere Rettungskräfte mit Spürhunden im Einsatz, bis zum späten Nachmittag allerdings ohne Ergebnis, sagte ein Sprecher. Die Suche sollte fortgesetzt werden.