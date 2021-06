Freizeit : Suche nach neun Jahre altem Mädchen in der Elbe erfolglos

Bis tief in die Nacht haben Einsatzkräfte in der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) vergeblich nach einem vermissten Mädchen gesucht.

Kollmar | Die Neunjährige war am frühen Abend im Wasser an der Badestelle verschwunden. Das Mädchen hielt sich an dem Strand mit einer Freundin und deren Eltern auf. Die Mutter des Mädchens kam erst später hinzu. Sie wird medizinisch betreut. Zuvor war davon die Rede gewesen, das Mädchen sei in Begleitung der Mutter am Strand gewesen. Die nächtliche Suche na...

