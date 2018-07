Pferdesport : Stute Indian Blessing gewinnt Sparkasse-Holstein-Cup

Die vier Jahre alte englische Stute Indian Blessing hat am Mittwochabend auf der Galopprennbahn in Hamburg den Sparkasse-Holstein-Cup gewonnen. Ihr chinesischer Besitzer Pak-Kwan Siu konnte sich über eine Siegprämie von 32 000 Euro freuen. In dem Rennen über 1600 Meter setzte sich die Favoritin mit Jockey Gerald Mosse eindrucksvoll gegen die Konkurrenz von zehn deutschen Stuten durch.

von dpa

04. Juli 2018, 21:06 Uhr

Die Siegerin verwies Binti Al Nar (Andrasch Starke) auf Rang zwei, Dritte wurde die von Carlos Henrique gerittene Cabarita. Indian Blessing hatte kurz zuvor ein wichtiges Rennen in Baden-Baden gewonnen. «Die Stute hat das toll gemacht. Ich bin sehr gerne hier in Hamburg», sagte Jockey Mosse.