Wetter : Sturmfluten und Aufräumarbeiten nach dem Unwetter

Orkantief «Sabine» wirbelt den Norden durcheinander. Am Montagnachmittag erreichte eine Sturmflut Nordfriesland. Und viele Fans des Bundesliga-Zweitligisten St. Pauli mussten umdisponieren.

Avatar_shz von dpa

10. Februar 2020, 19:07 Uhr

Geschlossene Fluttore, überflutete Anleger und «Land unter» auf den Halligen - nach dem Unwetter mit Orkanböen am Sonntag und in der Nacht ist es am Montagnachmittag an der nordfriesischen Küste zur einer Sturmflut gekommen. Es ist bereits die dritte in diesem Winter. Unter anderem standen die Fähranleger in Dagebüll und Wyk auf Föhr unter Wasser.

Die Fluttore, die Wyk vor den Nordseefluten schützen sollen, waren geschlossen, wie eine Mitarbeiterin des Amtes Föhr-Amrum sagte. Der Hafen sei übergelaufen und zum Fähranleger käme man derzeit auch nicht, sagte die Mitarbeiterin während des Höchststandes. Auf Bildern von Webcams war zu sehen, wie das Wasser Seebrücken überspülte und stellenweise bis auf die Promenade vordrang. Auch an den Sylter Stränden nagten die Fluten.

Auf den Halligen hieß es «Land unter». Nur noch die Warften, künstliche Erdhügel, auf denen die Häuser stehen, ragten aus der Nordsee heraus. «Wir haben schweres Land unter», sagte ein Mitarbeiter des Hotel Anker's Hörn auf Langeneß. Die meisten Gäste seien aber entspannt.

In Dagebüll wurde am Montagnachmittag nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein Pegelstand von 2,18 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen. In Husum wurde das mittlere Hochwasser um 2,28 Meter überschritten. In Wittdün auf Amrum wurde ein Pegelstand von 1,97 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen. Auch die kommenden Hochwasser werden nach BSH-Angaben erhöhte Pegelstände aufweisen, aber deutlich niedrigere als am Montagnachmittag.

Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn die Pegelstände 1,50 bis 2,50 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW) liegen. Bei einer schweren Sturmflut wird das MHW um 2,50 bis 3,50 Meter überschritten. Bei einer sehr schweren Sturmflut werden an der Nordsee mehr als 3,50 Meter über MHW erreicht.

Die Fährfahrten nach Amrum und Föhr sowie zu den Halligen fielen am Montagnachmittag aus. Auch am Dienstag kommt es wegen der erwarteten erhöhten Hochwasserstände zu Behinderungen im Fährverkehr nach Amrum und Föhr. Einige Überfahrten am Mittag und Nachmittag fallen aus. Die Verbindungen zu den Halligen fallen ganz aus.

Im Rest des Landes ist nach dem heftigen Unwetter weitgehend der Alltag eingekehrt. Ausläufer des Orkantiefs «Sabine» hatten in Schleswig-Holstein am Sonntag mit Sturmböen von mehr als 100 Stundenkilometern Bäume und Äste auf Straßen und Autos stürzen lassen. Die Leitstellen im Land meldeten allein bis Montagmorgen mehr als 1200 Sturm-Einsätze.

Allerdings kam es auch am Montag noch zu zahlreichen Einsätzen und Behinderungen. So sind alleine im Kreis Pinneberg nach Angaben der Feuerwehr zwischen 8.30 Uhr und 17.20 Uhr 52 weitere Einsätze hinzu gekommen. In Wedel beispielsweise mussten am Strandbad am Nachmittag drei Männer, denen das auflaufende Wasser den Rückweg zu einer Straße abgeschnitten hatte, mit einem Schlauchboot aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Ein umgestürzter Baum zwischen Tornesch und Elmshorn behinderte am Nachmittag noch den Bahnverkehr zwischen Hamburg und dem Norden. Fans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, die am Abend zum Nordderby nach Kiel reisen wollten, riet ein Bahnsprecher daher entweder den Umweg über Lübeck nach Kiel zu nehmen oder sich nach alternativen Anreisemöglichkeiten umzusehen. Das Spiel bei Holstein Kiel sollte um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen werden.

Bei den Sturmeinsätzen handelte es sich meist um umgestürzte Bäume, herabfallende Äste und abgedeckte Dächer. Die Feuerwehren rückten jedoch auch zu Einsätzen auf Autobahnen und Eisenbahnstrecken mit Oberleitungen aus. In Siek im Kreis Stormarn wurde ein Feuerwehrmann durch herumfliegende Gegenstände leicht verletzt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Sonntag in List auf Sylt Böen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 117 Kilometern pro Stunde gemessen, in Büsum im Kreis Dithmarschen meldete die Messstation einen Wert von bis zu 113 km/h. Im Binnenland und an der Ostküste war es ruhiger. In Kiel Holtenau blies «Sabine» mit 88 km/h. Erst draußen in der Ostsee wurde aus dem Sturm wieder ein richtiger Orkan. Beim Kieler Leuchtturm meldete die Messstation 141 Stundenkilometer, wie ein DWD-Sprecher sagte.

In Pinneberg drohte der Sturm in einem Neubaugebiet einen 33 Meter hohen Baukran umzukippen. Mehrere Gebäude in der Umgebung wurden evakuiert. Der Kran überstand die Nacht nach Angaben der Feuerwehr jedoch unbeschadet, alle Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.