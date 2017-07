Verkehr : Stundenlange Staus auf A 1 - Gaffer behindern Abschleppwagen

Nach einem Auffahrunfall hat sich der Verkehr am Freitagabend auf der Autobahn 1 hinter dem Maschener Kreuz in Richtung Hamburg stundenlang gestaut. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Unfall nur Leichtverletzte. Weil die Autos keine Gassen bildeten, brauchten Abschleppwagen lange Zeit, um an die Unfallstelle zu kommen. Dazu blockierten Lkw-Fahrer den Standstreifen und legten eine Pause ein. «Der Egoismus im Verkehr nimmt Überhand, wegen der Gaffer hat es so lange gedauert», sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.