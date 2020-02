Wetter : Stürmischer Dienstag in Schleswig-Holstein und Hamburg

Avatar_shz von dpa

25. Februar 2020, 06:16 Uhr

Das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wird am Dienstag ungemütlich. Tagsüber werde es stürmisch, vereinzelt werde es Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Region liege im Einflussbereich eines Sturmtiefs, das von der Nordsee nach Südschweden ziehe. Im Süden und Osten sei zunehmend mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Kilometer pro Stunde zu rechnen. An der Nordsee, sowie im Norden drohen den Angaben zufolge sogar schwere Sturmböen und teilweise auch orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. In der Nacht lasse der Wind nach, dafür bestehe dann Glättegefahr. Für die deutsche Ostseeküste wurde eine Starkwind-Warnung herausgegeben.