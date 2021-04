Gastgewerbe : Stück Normalität: Außengastronomie im Norden wieder offen

In großen Teilen Schleswig-Holsteins ist am Montag ein kleines Stück Normalität zurückgekehrt.

Kiel | Mitten in der Corona-Pandemie durften in den meisten Kreisen und Städten nach monatelanger Pause die Terrassen von Cafés und Restaurants wieder öffnen. Im Café Wichtig in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) warteten zur Öffnung um 9.00 Uhr bereits die ersten Frühstücksgäste. Bei zaghaftem Sonnenschein und nur wenigen Graden über Null genossen sie ...

