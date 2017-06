Medien : Studio Hamburg feiert Nachwuchs

Die Schauspieler David Schütter (25) und Lena Urzendowsky (17) haben beim Studio Hamburg Nachwuchspreis als beste Nachwuchsdarsteller triumphiert. Beide erhielten am Dienstagabend auf einer Gala im Thalia Theater den Schauspieler-Fernsehpreis. Die Trophäe für den besten Film holte sich Mia Spengler von der Filmakademie Baden-Württemberg mit «Back for Good», weitere Preise gingen etwa an Absolventen der Hamburg Media School und der Hochschule für Film und Fernsehen München. Den Hamburger Krimipreis erhielt Regisseur Philipp Kadelbach («Unsere Mütter, unsere Väter») für «Auf kurze Distanz». Er nahm die Auszeichnung allerdings nicht selbst entgegen.

erstellt am 20.Jun.2017 | 22:53 Uhr