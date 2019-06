Medien : Studio Hamburg feiert den Filmnachwuchs mit großer Gala

von dpa

06. Juni 2019, 02:56 Uhr

Sie könnten die Zukunft des deutschen Films sein: Heute wird in Hamburg der rote Teppich für den Nachwuchs der Branche ausgerollt. Zum 22. Mal wird dann in der Hansestadt der Nachwuchspreis des Studio Hamburgs verliehen. Die Auszeichnung gibt es in acht Kategorien. So sollen nicht nur die besten Darsteller geehrt werden. Auch Filmemacher können unter anderem für den besten Kurzfilm, den besten Film, den besten Krimi und die beste Dokumentation einen Preis einheimsen. Das Preisgeld liegt insgesamt bei etwa 50 000 Euro. Außerdem bekommt die erfolgversprechendste Drehbuchidee einen Ausstrahlungstermin im Ersten - zur besten Sendezeit freitags, 20.15 Uhr. Der Nachwuchspreis gilt dem Veranstalter zufolge als wichtigster Förderpreis für junge, kreative Talente aus Film und Fernsehen.