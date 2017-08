Tiere : Studie zum Artensterben bei Schmetterlingen wird vorgestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

In Deutschland gibt es nach Angaben des Naturschutzverbandes BUND etwa 3700 Schmetterlingsarten. Davon gehören rund 180 zu den Tagfaltern. «Nur ein Drittel der Tag- und die Hälfte der Nachtfalterarten in Deutschland sind noch ungefährdet», heißt es auf der Homepage der Naturschützer. Die bunten Falter leiden nicht nur unter dem Klimawandel. Monokulturen in Land- und Forstwirtschaft sowie Trockenlegungen von Feuchtgebieten und «Hochleistungsäcker» würden ihren Lebensraum zerstören. Ihre Nahrungspflanzen würden durch Pestizide vernichtet.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 01:26 Uhr