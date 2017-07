Wirtschaft : Studie: Süden dominiert die Innovationskraft Deutschlands

In der Innovationskraft hat Deutschlands Süden den Norden abgehängt. Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) konzentriert sich die Innovationskraft auf relativ wenige Wirtschaftsräume mit internationalem Spitzenniveau vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Nach dem am Montag erstmals vorgestellte Innovationsatlas liegt der Raum um Stuttgart ganz vorn, gefolgt von Heidenheim/Ostalbkreis, Ingolstadt und München.