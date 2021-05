Schiffbau : Studie: Maritime Wirtschaft sichert knapp 450 000 Jobs

Die maritime Wirtschaft muss angesichts ihrer Beschäftigungswirkung und gesamtwirtschaftlichen Effekte aus Sicht der Bundesregierung „zu ihrer alten Stärke“ zurückfinden.

Rostock | Die maritime Wirtschaft muss angesichts ihrer Beschäftigungswirkung und gesamtwirtschaftlichen Effekte aus Sicht der Bundesregierung „zu ihrer alten Stärke“ zurückfinden. Im Jahr 2018 habe die maritime Wirtschaft insgesamt 449 800 Arbeitsplätze abgesichert, wie das Wirtschaftsministerium am Montag zur Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock unter Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.