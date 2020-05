Polizei : Student bedroht Polizisten: SEK-Einsatz in Farmsen-Berne

Die Polizei will einen Studenten in einem Hamburger Wohnheim befragen. Doch der weigert sich, die Tür zu öffnen - und droht den Beamten. Ein Spezialeinsatzkommando rückt an. Auch für den U-Bahnverkehr hat der Einsatz Folgen.

08. Mai 2020

Er hatte ein Beil und eine Kettensäge in seiner Wohnung, drohte Polizisten zu verletzen: In einem Hamburger Studentenwohnheim in Farmsen-Berne hat ein junger Mann am Freitag einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Das Landeskriminalamt habe mit dem Studenten sprechen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Der psychisch auffällige 28-Jährige habe aber nicht öffnen wollen. Er habe den Beamten durch die geschlossene Tür gedroht, ihnen etwas anzutun. Danach habe er gedroht, sich selbst zu verletzen.

Ob der Student den Beamten durch die Tür auch mit dem Beil und der Kettensäge drohte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Schließlich habe der Mann aufgegeben und sei rausgekommen. Eine geschlossene Unterbringung wurde laut Polizei angeordnet. Der U-Bahnhof Farmsen musste wegen des Einsatzes vorübergehend gesperrt werden.