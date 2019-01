Prozesse : Stromschlag im Supermarkt: Verteidigung will Experten hören

Im Prozess um den Tod des vierjährigen Jonathan in einem Supermarkt in Hamburg-Harburg vor gut zweieinhalb Jahren will die Verteidigung einen weiteren Sachverständigen hören. Das Kind hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 31. Mai 2016 beim Berühren eines Geländers an der Kasse einen Stromschlag erlitten und war einen Tag später gestorben. Ein Experte vom Bundeskriminalamt solle Stellung zur Aussage des bisherigen Gutachters zum Stromfluss beziehen, beantragte der Anwalt am Freitag. Die Richterin will erst in der kommenden Sitzung am 10. Januar über den Antrag der Verteidigung entscheiden. Ob es an dem Tag auch zu den Plädoyers kommen könnte, ist noch unklar.

von dpa

04. Januar 2019, 10:52 Uhr

Vor dem Amtsgericht Harburg angeklagt sind die Marktbetreiber. Dem Mann und seiner Schwester werden fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie sollen die Stromleitung für einen LED-Trafo selbst unsachgemäß verlegt oder einen Dritten mit der Arbeit beauftragt haben.