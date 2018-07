Energie : Stromausfall in Teilen Hamburgs durch Kabelfehler

Tausende Haushalte und 720 Gewerbebetriebe waren in Hamburg für rund zwei Stunden ohne Strom. Betroffen waren die Stadtteile Barmbek-Süd und Uhlenhorst.

von dpa

29. Juli 2018, 11:54 Uhr

Ein defektes Kabel hat einen Stromausfall in den Hamburger Stadtteilen Barmbek-Süd und Uhlenhorst ausgelöst. Für fast zwei Stunden war dort am Vormittag die Stromversorgung unterbrochen. Rund 8500 Haushalte und 720 Gewerbebetriebe waren von der Störung betroffen, die gegen 9.20 Uhr ausgelöst wurde, wie eine Sprecherin des Betreibers Stromnetz Hamburg mitteilte.

Techniker konnten das Problem jedoch im Laufe des Vormittags beheben, so dass gegen 11.00 Uhr der Strom fast überall wieder floß. Was genau zum Defekt des Kabels geführt hatte, werde derzeit noch überprüft, so die Sprecherin.

Nach Angaben der Verkehrsleitstelle waren kurzzeitig auch einige Ampeln von dem Stromausfall betroffen. Es sei aber zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen.