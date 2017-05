Notfälle : Stromausfall in Hamburg nach mehr als acht Stunden behoben

Licht an: Nach mehr als acht Stunden waren am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr alle der rund 20 000, von einem Stromausfall betroffenen Haushalte in Hamburg wieder am Netz. In den drei Stadtteilen Langenhorn, Hummelsbüttel und Poppenbüttel fließe wieder Strom, teilte Stromnetz Hamburg mit. Um 12.40 Uhr hätten Bauarbeiten eines Dritten in Poppenbüttel für die vollständige Zerstörung von drei Kabeln an einer Haupttrasse gesorgt, hieß es. Dies habe zu Überlastungen auch an anderen Stellen im Stromnetz geführt. 80 Prozent der betroffenen Haushalte und 1300 Gewerbebetriebe seien jedoch bereits gegen 17.15 Uhr wieder versorgt worden.