Notfälle : Stromausfall bei Hamburger Feuerwehr: Ursache unklar

Ein Stromausfall in der Einsatzleitstelle der Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zum Donnerstag zu Beeinträchtigungen gesorgt. Für etwa zwei Stunden sei in der Einsatzleitstelle der Strom ausgefallen, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly. Alle eingehenden Notrufe konnten nach Angaben des Sprechers normal abgewickelt werden, da ein Notstromaggregat die Versorgung übernahm. Die Ursache das Ausfalls ist noch unklar. Zuvor hatte Bild.de über die Panne berichtet.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 11:41 Uhr