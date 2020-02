Wetter : Stromausfälle wegen Orkantief «Sabine»

Avatar_shz von dpa

09. Februar 2020, 18:41 Uhr

Die ersten Ausläufer von Orkantief «Sabine» haben am Sonntag in Schleswig-Holstein in einigen Haushalten zeitweise für Stromausfall gesorgt. Bei Tangstedt im Kreis Stormarn blies der Sturm einen Ast in eine Maststation, wie die Schleswig-Holstein Netz AG auf Twitter mitteilte. Nach rund einer Stunde seien die Kunden wieder mit Strom versorgt gewesen. Auch das Umspannwerk Stolpe im Kreis Plön wurde demnach beschädigt.