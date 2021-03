Kriminalität : Streit zwischen zwei Männern in Brunsbüttel endet tödlich

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Brunsbüttel bei einer Auseinandersetzung mutmaßlich von einem 29 Jahre alten Bekannten erstochen worden.

Brunsbüttel | Anschließend wurde der 29-Jährige am Sonntagnachmittag dabei beobachtet, wie er von einer Kanalfähre in Brunsbüttel ins Wasser sprang, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er konnte gerettet werden. Da der Mann erhebliche Schnittverletzungen an den Armen und Händen aufwies, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Hier sagte er einer Krankenschwester, er...

