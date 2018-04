Prozesse : Streit unter Nachbarn endet tödlich: Prozessbeginn

von dpa

12. April 2018, 00:58 Uhr

Ein 53 Jahre alter Mann aus Schleswig muss sich von heute an unter anderem wegen Totschlags und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der Angeklagte sei im Oktober 2017 über die Forderung seines 61-jährigen Nachbarn nach einer Tasse Kaffee erbost gewesen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Männer hätten sich daraufhin gestritten und aufeinander eingeschlagen. Dabei verlor der 61-Jährige demnach das Bewusstsein und wurde vom Angeklagten mit Panzertape an Armen und Beinen gefesselt. So soll er für etwa drei Tage in der Wohnung des 53-Jährigen festgehalten worden sein - ehe der Angeklagte den 61-Jährigen mit einem Gürtel erwürgt habe.