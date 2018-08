Kriminalität : Streit unter Brüdern: Mit Samuraischwert verletzt

von dpa

31. August 2018, 11:49 Uhr

Bei einem Streit unter Brüdern ist ein 24-Jähriger in Hamburg-Harburg mit einem Samuraischwert lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht zum Freitag zunächst an einem Kiosk zu einem Streit zwischen den alkoholisierten Brüdern. Später habe der 23-Jährige seinem älteren Bruder in einer Wohnung mit einem Samuraischwert in den Bauch gestochen. Die Polizei konnte den deutschen Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen, die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es besteht Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt.