Tourismus : Streit um Ferienhäuser in Lübecker Altstadt geht weiter

Die Vermieter von Ferienhäusern in der Lübecker Altstadt kämpfen weiter gegen das Verbot der Stadt, ihre „Ganghäuser“ an Touristen zu vermieten.

Lübeck | Die Vermieter von Ferienhäusern in der Lübecker Altstadt kämpfen weiter gegen das Verbot der Stadt, ihre „Ganghäuser“ an Touristen zu vermieten. Man habe jetzt beim Verwaltungsgericht in Schleswig Klage im Hauptsacheverfahren eingelegt, teilte die Interessenvertretung der Ferienwohnungs- und Ferienhausvermieter Lübeck und Travemünde mit. Der Vorsitzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.