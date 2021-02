Atom : Streit um AKW-Schutt: Albrecht in Lübecker Bürgerschaft

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Albrecht (Grüne) will am Donnerstag in der Sitzung der Lübecker Bürgerschaft noch einmal die Gründe für seine Anordnung zur Einlagerung von freigemessenem Bauschutt aus dem Kernkraftwerk Brunsbüttel erläutern.

Lübeck | Der Besuch sei schon länger geplant und keine Reaktion auf den aktuellen Streit zwischen dem Minister und Lübecker Kommunalpolitikern, sagte Ministeriumssprecher Patrick Tiede am Dienstag. Eine Mehrheit der Lübecker Bürgerschaft weigert sich, den nic...

