Kriminalität : Streit in Hamburger Bar: Drei Männer schwer verletzt

Avatar_shz von dpa

27. Juni 2020, 15:46 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern in einer Bar in Hamburg-Dulsberg sind drei von ihnen mit einem Messer schwer verletzt worden. Alle Verletzten seien am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden, doch niemand schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe seien unklar. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.