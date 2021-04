Prozesse : Streit auf Fußweg: Prozess wegen versuchten Totschlags

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ab heute ein 21-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten.

Kiel | Der Mann soll im Zuge eines Streits um die Nutzung eines Fußweges in Kiel mehrfach von hinten auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Der Mann wurde dabei laut Anklage „akut lebensbedrohlich verletzt“. Der Geschädigte ist Nebenkläger in dem Verfahren. Er leidet nach Angaben seines Rechtsanwalts Thomas Görtzen noch immer an den Folgen der Messerattac...

