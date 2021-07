Kriminalität : Streit an den Hamburger Landungsbrücken eskaliert

Ein Streit von drei Männern an den Hamburger Landungsbrücken ist in einer Schlägerei geendet.

Hamburg | Die mutmaßlich alkoholisierten Männer gerieten am Mittwochabend in eine körperliche Auseinandersetzung, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Dabei soll einem 27-Jährigem mehrfach in den Rücken gestochen worden seien, ein 54-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Oberarm. Ein 46-Jähriger zog sich einen Jochbeinbruch zu. Keiner der Männer ...

