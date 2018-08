Unfälle : Streifenwagen fährt in Lichtmast: Drei Polizisten verletzt

von dpa

04. August 2018, 10:19 Uhr

Drei Polizeibeamte sind in Hamburg mit ihrem Streifenwagen gegen einen Lichtmast geprallt und dabei verletzt worden. Der Wagen war am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Die zwei Frauen und ein Mann wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.