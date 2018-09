Freizeit : Strandsegel-Weltmeisterschaft startet in St. Peter-Ording

von dpa

29. September 2018, 01:40 Uhr

Die Weltmeisterschaften im Strandsegeln beginnen heute in St. Peter-Ording. Die ersten Rennen starten dann am Sonntagfrüh. Zu dem Event werden nach Angaben der Organisatoren mehr als 150 Piloten aus 14 Nationen erwartet. Gefahren wird nur bei Ebbe. Da das ablaufende Wasser immer wieder neue, tiefe Kanten in den Sand reißt, kann sich die Strecke schnell verändern. Der Strand vor St. Peter-Ording gilt daher als einer der anspruchsvollsten in Europa.