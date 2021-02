Wetter : Strahlendes Winterwetter über Hamburg und Schleswig-Holstein

Sonne und Kälte prägen weiterhin das Winterwetter im Norden. Verantwortlich ist ein stabiles Hoch über Skandinavien und Teilen Mitteleuropas. Langsam macht sich aber Veränderung bemerkbar.

Hamburg | Der kalte Hochdruckwinter soll Hamburg und Schleswig-Holstein zumindest am Samstag noch viel Sonnenschein bringen. Die Temperaturen bleiben am Tag knapp unter Null Grad, in der Nacht gibt es Frost bis minus zehn Grad und mehr. Für Sonntag werden Nebel, ...

