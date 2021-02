Kriminalität : Strafgefangener aus Moringen weiter auf der Flucht

Der flüchtige Insasse des Maßregelvollzugs Moringen im Süden Niedersachsens ist weiter nicht gefasst worden.

Moringen | Der 27-Jährige soll sich am Mittwoch in Bad Harzburg aufgehalten haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Beamten in Goslar seien deshalb eingeschaltet worden. Noch am Wochenanfang soll der Straftäter nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaf...

