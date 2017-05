Polizei : Strafanzeige gegen Schleswig-Holsteins Polizeichef

Die Rocker-Affäre bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein zieht weitere Kreise. Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig ist am Dienstag eine Strafanzeige gegen Landespolizeidirektor Ralf Höhs eingegangen. «Wir prüfen jetzt die weitere Vorgehensweise», sagte Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» über die Strafanzeige berichtet.