Konjunktur : Stimmung bei der Wirtschaft im Norden etwas aufgehellt

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2021 leicht verbessert.

Kiel | Der Konjunkturklimaindex stieg von 95 auf 100,4 Punkte, wie die Industrie- und Handelskammer am Freitag berichtete. Dieser Wert liegt aber noch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 110,3 Punkten. Maximal möglich sind 200. Die Unternehmen blickten wieder optimistischer in die Zukunft, gab die IHK an. Noch nicht verbessert habe sich die a...

