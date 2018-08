Kriminalität : Stieftochter getötet - Motiv Trennung von der Mutter

Eine junge Frau wird in Hamburg-Hamm erdrosselt. Täter soll der Mann ihrer Mutter sein. Das Ehepaar hatte sich zuvor getrennt. Viele Fragen sind noch offen.

von dpa

09. August 2018, 12:39 Uhr

Die Trennung von seiner Ehefrau soll Auslöser dafür gewesen sein, dass ein 49-Jähriger in Hamburg-Hamm seine 24 Jahre alte Stieftochter tötete. Ob aus Rache, Wut oder Verzweiflung, das werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei der anschließenden Fahndung wurde die Leiche des Mannes laut Polizei in Hamburg-Billstedt an einem Strommasten gefunden.

Laut Ermittlern informierte der tatverdächtige Deutsche seine von ihm getrennt Ehefrau per Handy in einer Textnachricht darüber, die Tochter getötet zu haben. Außerdem kündigte er seinen Suizid an. Die Frau alarmierte die Polizei. Weil den Beamten an der Wohnung der Tochter in einem Mietshaus nicht geöffnet wurde, ließen sie die Tür gewaltsam öffnen.

Zunächst hatte es heißen, die 24-Jährige sei die gemeinsame Tochter des Paares. Nun teilte die Polizei aber mit, dass er der Stiefvater ist.