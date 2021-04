Kriminalität : Stichverletzungen: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nach einem Streit mit einem lebensgefährlich Verletzten am Wochenende in Hamburg-Altona hat die Polizei einen 42-Jährigen festgenommen.

Hamburg | Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat am Samstag am S-Bahnhof Holstenstraße dauerten an, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 43-Jähriger hatte bei der Auseinandersetzung lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. ...

