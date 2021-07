Tennis : Stich trotz Einladung nicht zum Wimbledon-Finale

Trotz einer Einladung in die Royal Box wird Michael Stich zum 30.

London | Jahrestag seines Wimbledonsiegs nicht zum Herren-Finale am kommenden Sonntag in London reisen. „Ein wenig blutet mir das Herz, dass ich zu meinem 30. Jubiläum nicht dort bin“, sagte der 52-Jährige in einem Interview der „Welt am Sonntag“ und erklärte: „Wegen Corona wollte ich jedoch kein unnötiges Risiko eingehen.“ In einem deutschen Finale hatte e...

