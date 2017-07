Tennis : Stich trifft zum Rothenbaum-Auftakt im Show-Match auf Haas

Turnierdirektor Michael Stich trifft zum inoffiziellen Auftakt des Tennis-Turniers German Open am Hamburger Rothenbaum auf Lokalmatador Tommy Haas. Im Match der Legenden am Sonntag (18.00 Uhr/Sky live) will der 48 Jahre alte Stich den 39-jährigen Haas für die 111. Auflage des Traditionsturniers nur warmspielen. «Ich habe dieses Jahr so viel gespielt wie selten», sagte Stich, der vor 24 Jahren als letzter Deutscher in der Hansestadt gewann.