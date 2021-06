Finanzen : Steuerzahlerbund: Umfang der Notkredite verfassungswidrig

Hat der schleswig-holsteinische Landtag angemessen auf die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie reagiert? Die Notkredite seien viel zu hoch ausgefallen und damit verfassungswidrig, meint der Bund der Steuerzahler und stützt sich dabei auf ein Rechtsgutachten.

Kiel | Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein hat seine Kritik am Umfang der Notkredite wegen der Corona-Pandemie mit einem Gutachten untermauert. Nach der am Dienstag vorgestellten Arbeit des Kieler Rechtsprofessors Florian Becker ist der Landtag mit den Ermächtigungen für Notkredite im Umfang von 5,5 Milliarden Euro weit über das Ziel hinausgescho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.