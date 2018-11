Verbände : Steuerzahlerbund prangert öffentliche Verschwendung an

von dpa

Anhand konkreter Beispiele will der Bund der Steuerzahler heute Fälle von öffentlicher Verschwendung in Hamburg aufzeigen. In seinem «Schwarzbuch», das der Bund alljährlich auch in Berlin und anderen Städten vorstellt, sind diesmal sechs Fälle aus der Hansestadt aufgelistet - einer mehr als im vergangenen Jahr. 2017 waren die im Rahmen einer Kunstaktion für mehr als 85 000 Euro erfolgte Vergoldung einer Hauswand im Hamburger Stadtteil Veddel im «Schwarzbuch» angeprangert worden. Kritik gab es auch an der Herstellung eines städtischen Klima-Kochbuchs für 22 000 Euro, der provisorischen Herrichtung einer Straße für das Radrennen «Cyclassics» sowie zwei Software-Projekten der Verwaltung.