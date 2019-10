Steuern : Steuerzahlerbund prangert hohe Kosten bei CCH-Sanierung an

Der Bund der Steuerzahler hat die deutliche Kostensteigerung bei der Sanierung des Hamburger Kongresszentrums CCH als Verschwendung öffentlicher Gelder angeprangert. Dass die umfangreichen Arbeiten um gut 36 Millionen Euro teurer würden, sei auch darauf zurückzuführen, «dass die Stadt am falschen Ende, nämlich bei den Gutachten» vor Baubeginn gespart habe, heißt es im «Schwarzbuch» des Steuerzahlerbundes, das am Dienstag in Hamburg vorgestellt wurde.

29. Oktober 2019, 11:02 Uhr

«Umso ärgerlicher» sei dies, da die ursprünglich mit 194 Millionen veranschlagte CCH-Sanierung als Härtetest für das Konzept der Stadt zum kostenstabilen Bauen ausgerufen worden sei, mit dem nach den Erfahrungen beim Bau der Elbphilharmonie Kostenexplosionen verhindert werden sollten, moniert der Bund der Steuerzahler.

Angeprangert werden im «Schwarzbuch» auch verkehrsberuhigende Maßnahmen im Mellenbergweg in Volksdorf, der geplante Bau einer weiteren Brücke über den Osterbekkanal und erneut auch die Verbringung des im Hafen ausgebaggerten Elbschlicks zur nur rund 20 Kilometer entfernten Insel Neßsand. Erfreut zeigte sich der Bund der Steuerzahler hingegen darüber, dass die Pläne zum Aufbau weiterer Fahrradzählsäulen in der Stadt vom Tisch seien.