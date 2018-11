Verbände : Steuerzahlerbund prangert Bauprojekte im Norden an

von dpa

06. November 2018, 12:43 Uhr

Der Bund der Steuerzahler hat in seinem neuen «Schwarzbuch» erneut Fälle von Geldverschwendung auch in Schleswig-Holstein angeprangert. Zwar gebe es dank öffentlichem Druck mittlerweile weniger Beispiele von «Prunksucht, Prestigedenken und persönlicher Bereicherung», sagte Verbandspräsident Aloys Altmann am Dienstag in Kiel. Dafür gebe es gut gemeinte Projekte, die «letztlich an real existierenden Verhältnissen scheitern». Eingang in das «Schwarzbuch» fanden der Verkauf der HSH Nordbank, die monatelang nicht einsatzfähigen U-Boote der Marine, die massiven Kostensteigerungen bei der Sanierung des Segelschulschiffs «Gorch Fock» sowie teure Bauprojekte wie die Sanierung der Lübecker Possehl-Brücke oder ein sinnloser Kombi-Bahnsteig in Travemünde.