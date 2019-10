Steuern : Steuerzahlerbund informiert über Geldverschwendung im Norden

Was spießt der Steuerzahlerbund diesmal auf? Der Verband legt sein neues Schwarzbuch vor, mit dem er die Verschwendung öffentlicher Gelder anprangert. Diesmal rückt ein Thema besonders in den Blickpunkt.

29. Oktober 2019, 05:52 Uhr

Über die Verschwendung öffentlicher Gelder in Schleswig-Holstein berichtet am Dienstag in Kiel (10.00 Uhr) der Bund der Steuerzahler. Der Verband hat in sein neues sogenanntes Schwarzbuch zwölf Fälle aus dem nördlichsten Bundesland aufgenommen. Ein Schwerpunktthema ist diesmal die Frage, wie Wohnkosten gesenkt werden können, ohne Steuergelder zu verschwenden. Dazu wird Präsident Aloys Altmann die Positionen des Steuerzahlerbundes erläutern. In seinem Jahresbericht für 2018/19 hatte der Verband unter anderem einen monatelangen Ausfall der deutschen U-Boote sowie die hohen Kosten für die mittlerweile verkaufte HSH Nordbank und für die Sanierung des Marineschulschiffes «Gorch Fock» vehement kritisiert.