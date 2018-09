Kirche : Sternsinger mit Rekordergebnis beim Spendensammeln

Die Sternsinger haben in diesem Jahr in Schleswig-Holstein für Kinder in armen Ländern fast 276 000 Euro gesammelt und damit so viel wie nie zuvor. Das Plus zum Vorjahr betrug 26 000 Euro, wie das Erzbistum Hamburg am Donnerstag mitteilte. In den ersten Januartagen waren im Norden etwa 1300 Kinder als «Heilige Drei Könige» gekleidet durch die katholischen Gemeinden gezogen. Auch in Deutschland insgesamt gab es mit 48,8 Millionen Euro ein Rekordergebnis in der gut 60-jährigen Geschichte der Aktion. Das waren fast zwei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

von dpa

20. September 2018, 13:12 Uhr

Das eingesammelte Geld kommt Kindern in Not in mehr als 100 Ländern zu Gute. Vor allem in Bildungs- und Ausbildungsprojekten werden Mädchen und Jungen gefördert und betreut. Aber auch Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich sowie im Kindesschutz können mit den Sternsingergeldern verwirklicht werden.