Verkehr : Stellwerkstörung bei Buxtehude behoben

Eine Stellwerksstörung hat Fahrgästen der S-Bahnlinie 3 am frühen Montagmorgen viel Geduld abverlangt. Von etwa 8.00 Uhr an lief der Betrieb wieder normal, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Zuvor hatte die Störung in Buxtehude Verspätungen und Teilausfälle verursacht.

von dpa

04. Februar 2019, 09:17 Uhr

Die Störung sei gegen 4.00 Uhr aufgetreten. «Um die Uhrzeit hat das bei den S-Bahnen aber noch keine Auswirkungen», sagte die Sprecherin. Insbesondere Berufspendler brauchten später jedoch Geduld. Die S-Bahnen zwischen Stade und der Hamburger Innenstadt fuhren mit einer Verspätung von 25 bis 30 Minuten.

Züge, die normalerweise in Buxtehude endeten, wendeten schon in Neugraben, um die Anbindung in Richtung Hamburger Innenstadt zu verbessern. Einige Züge fielen auch aus, wie die Sprecherin mitteilte. Um 6.40 Uhr war die Störung behoben, wirkte sich nach Angaben der Sprecherin jedoch noch nahezu anderthalb Stunden lang auf den Folgeverkehr aus.