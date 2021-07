Theater : Stella Roberts erhält Barbara-Kisseler-Theaterpreis 2021

Der mit 50.000 Euro dotierte Barbara-Kisseler-Theaterpreis geht in diesem Jahr an die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts.

Hamburg | Die Auszeichnung wird in der Regel auf Vorschlag eines anonymen Jurors für eine gelungene Spielzeit oder herausragende Inszenierungen vergeben, teilte die Kulturbehörde am Montag mit. Da die Spielzeit 2020/21 pandemiebedingt weitgehend ausfallen musste, werde für diese Spielzeit eine Idee prämiert, die mit dem Preisgeld möglichst noch in diesem Herbst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.